Tedesco istifa mı etti? Domenico Tedesco Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Tedesco istifa mı etti? Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte moraller bozulurken, taraftar tepkisi dikkat çekti. Ayrıntılar...

TEDESCO İSTİFA ETTİ Mİ?

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maç sonu teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular, taraftarı alkışladı ancak tribünlerden yoğun ıslık ve protesto sesleri yükseldi. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, bu sonuçla Süper Lig'deki beraberlik sayısını dörde çıkardı.

Maç sonunda teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular, deplasman tribününe giderek taraftarı alkışladı. Ancak tribünlerden yoğun ıslık ve protesto sesleri yükseldi. Bazı taraftarlar oyunculara "forma çıkarın" tezahüratları yaparken, Tedesco'nun moral bozmadan oyuncularını içeri yönlendirdiği görüldü.

Samsunspor karşısında gol bulamayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Süper Lig'deki beraberlik sayısını dörde çıkardı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da net fırsatlar yakalamasına rağmen gol atamadı. Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken, hücum hattı yine beklentileri karşılayamadı.

Sosyal medyada Tedesco'nun istifa edeceği veya görevden alınacağı yönünde iddialar yer alsa da Tedesco tarafından alınmış henüz bir istifa kararı bulunmuyor.