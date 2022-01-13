TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: "Ülkemizde 'Mülakatta torpil yapılıyor' söyleminin kurtuluşu mülakatı kaldırmak değildir"

SELÇUK, İZMİR (AA) - Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Ülkemizde 'Mülakatta torpil yapılıyor.' söyleminin kurtuluşu mülakatı kaldırmak değildir. KPSS ile öğretmen seçemezsiniz. Çoktan seçmeli bir sistemle öğretmen seçilmez." dedi.

Bolu ve Düzce Öncü Okulları TED Akreditasyonu Tamamlama Töreni'nde konuşan Pehlivanoğlu, salgın sürecinde eğitimde aksamalar yaşandığını söyledi.

Pehlivanoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu düzenlemenin öğretmenler için atılan bir adım olduğuna işaret eden Pehlivanoğlu, "Ülkemizde 'Mülakatta torpil yapılıyor.' söyleminin kurtuluşu, mülakatı kaldırmak değildir. KPSS ile öğretmen seçemezsiniz. Çoktan seçmeli bir sistemle öğretmen seçilmez. Yapmanız gereken; öğretmenleri çoklu test ile seçmenizdir. Psikososyal testlerini yapmadığınız bir öğretmene milletin evlatlarını emanet edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Pehlivanoğlu, TED olarak bu konuda önerilerinin "il bazlı kadro açılması" olduğunu kaydetti.

Selçuk Pehlivanoğlu, eğitimin; hiçbir grubun, düşüncenin, ideolojinin ve siyasi partinin tatmin alanı olmadığını, bir "millet ödevi" olduğunu söyledi.

Bolu-Düzce Öncü Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Önder Tonyalı ise Öncü Koleji'ni kurdukları 1998-1999 eğitim-öğretim yılında TED Kolejini kendilerine örnek anlattı.

Konuşmaların ardından Pehlivanoğlu ile Öncü Okulları kurucuları Önder ve Egemen Tonyalı arasında, Öncü Koleji'nin TED Akreditasyonunu aldığını belirten protokol imzalandı.