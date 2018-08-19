Tecrübeli Teknik Adam Claudio Ranieri, Fransız Ekibi Bordeaux'un Başına Geçiyor

Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux, henüz Fransa Ligue 1'de 1 maç yapmış olmasına rağmen teknik direktörünü değiştirmeye hazırlanıyor.

Le Parisien'de çıkan haberde; Bordeaux yönetiminin, teknik direktör Gustavo Poyet ile anlaşmazlığa düştüğü ve bunun üzerine yolları ayrıma kararı aldığı kaydedildi. Bordeaux'nun bu durum üzerine, önce Laurent Blanc'a, ardından Thierry Henry'e gittiği ancak ikisinden de olumsuz cevap aldığı ifade edildi.

PRENSİO ANLAŞMASINA VARILDI

Bordeaux'nun son olarak Claudio Ranieri ile temas kurduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Ranieri'nin gelen prensip teklifi kabul ettiği yazıldı.

Gustavo Poyet'in istifasının ardından, Ranieri'nin imza atacağı ve resmi açıklamanın yapılacağı bilgisi verildi.

Kariyerinde Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Roma, Parma, Inter, Monaco gibi önemli kulüpler çalıştıran Ranieri, 2015/16 sezonunda Leicester ile Premier Lig şampiyonluğunu kazanarak en büyük başarısını kazanmıştı.