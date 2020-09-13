Tecmony Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tecmony Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?

Tecmony Kurucusu Ceyhun Güler, Tecmony ve hizmetlerinin neler olduğunu açıkladı.

Tecmony Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?
13.09.2020 02:00 | Son Güncelleme: 13.09.2020 02:04

Tecmony Kurucusu Ceyhun Güler, Tecmony ve hizmetlerinin neler olduğunu açıkladı.

Farklı teknolojileri birbiriyle entegre ederek uyumlu şekilde çalışma sağladıklarını genellikle Türk ürünlerini tercih ettiklerini söyledi. Kurumlar için lokalde çalışma, şifreleme, sıkıştırma ve verilerin üzerine eklenebilen bir iletişim kanalında entegre ettiklerini belirten Güler, kurumların ihtiyaçlarını, gereken çözüm ve desteğin verilmesi konusunda kurulmuş bir şirket olduklarını söyledi.

Kaynak: Wise.tv

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Canan Ergüder Ozan Çolakoğlu
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: Tecmony Kimdir? Hizmetleri Nelerdir? - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 02:04:35. #1.15#
title