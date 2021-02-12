Robot Yarışları'nın içeriği zenginleştirilecek

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen TechAnkara Maker Programı kapsamında düzenlenen Robot Yarışları 10-11 Şubat'ta gerçekleşti.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğiyle 2020'nin Ekim ayından bu yana yürütülen etkinlik kapsamında, 10-14 yaş grubunda 51, 15-18 yaş grubunda 64 olmak üzere toplam 115 gence robotik kodlama alanında önce teorik sonrasında ise uygulamalı olarak toplam 722 saat eğitim verildi. Bu eğitimlerin ardından 10-11 Şubat 2021 tarihlerinde iki gün süren ve 30 ekibin yarıştığı yarışmanın sonunda blok robot kategorisinde birincilik ödülünü RoboTalas ekibi, çizgi izleyen robot kategorisinde birincilik ödülünü RoboKanuni 3 ekibi ve mini sumo kategorisinde birincilik ödülünü Kadir Can Üstün aldı. Dereceye girerek ödül almaya hak kazananlara ödüllerini Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altunok ve Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Seyid Pehlivan takdim etti.

ROBOT YARIŞLARI'NIN İÇERİĞİ ZENGİNLEŞTİRİLECEK

Ödül töreninde konuşan M. Seyid Pehlivan, kurulduğu 2010 yılından bu yana Ankara'nın bilişim ekosistemini güçlendirmeye yönelik faaliyetler yürüten Ankara Kalkınma Ajansı'nın TechAnkara markası altında ilk defa Robot Yarışları etkinliğini gerçekleştirdiğini söyledi. Pehlivan, Ajansın geleceğin mühendis ve girişimcileri olacak gençlere yönelik faaliyetlerinin devam edeceğini, bu etkinlikten edinilen tecrübelerle Robot Yarışları'nın içeriğini zenginleştirerek sürekli hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Ankara Bilim Üniversitesi adına konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altunok, Ankara Kalkınma Ajansı ile yapılan işbirliği neticesinde başarıyla yürütülen bir etkinlik gerçekleştirildiğini ve benzer işbirliklerinin tekrar geliştirilmesini umduklarını ifade etti.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık