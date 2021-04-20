TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası ana tablo maçlarıyla devam ederken milli tenisçi Çağla Büyükakçay teklerde elendi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası ana tablo maçlarıyla devam ederken milli tenisçi Çağla Büyükakçay teklerde elendi.

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasında Çağla Büyükakçay, Çek Barbora Krejcikova ile karşı karşıya geldi. Maça yakın zamanda kaybettiği antrenörü Can Üner'in fotoğrafının üzerinde bulunduğu tişört ile çıkan Çağla Büyükakçay dünya 42 numarası Barbora Krejcikova'ya karşı ilk seti tie-break'te 7-6 kazandı. İkinci seti 6-2, son seti ise 6-0 alan Krejcikova 2 saat 34 dakika süren karşılaşmada ikinci tura çıkan isim oldu. Çağla Büyükakçay yoluna çiftlerde devam edecek.

Turnuvanın 4 numaralı seri başı Rus Daria Kasatkina, elemelerden gelen Hırvat raket Tereza Mrdeza'yı 6-1, 6-0'la yendi.

Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, Rus Kamilla Rakhimova karşısında 6-4, 6-3 maçı kazandı ve ikinci tura yükseldi.

Fransız tenisçi Kristina Mladenovic, Avusturyalı Barbara Haas'ı 6-4, 6-3'lük setlerle yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Dün oynanan ama yağmur nedeniyle yarıda kalan ve iki Rus raketi karşı karşıya getiren maçta Anastasia Pavlyuchenkova'yı 7-6, 6-7, 6-4'lük setlerle yenen Anastasia Potapova oldu.

Turnuvanın 1 numaralı seri başı Belçikalı raket Elise Mertens elemelerden gelen İspanyol Lara Arruabarrena karşısında 6-2, 6-0 ile rahat bir galibiyet alarak ikinci tura çıktı.

Rumen Ana Bogdan Japon Nao Hibino'yu 6-3'lük iki sette yenerek son 16 raket arasında yerini aldı. 3 numaralı seri başı Rus tenisçi Veronika Kudermetova, ABD'li Bernarda Pera'yı 3 saat süren zorlu mücadelede 6-4, 3-6, 7-6 ile yenerek yoluna ikinci turda yoluna devam etmeye hak kazandı.

Turnuvaya wild card ile katılan Rus tenisçi Vera Zvonareva, Sloven Polona Hercog'u 6-3'lük iki sette yenerek ikinci tura adını yazdıran bir başka sporcu oldu.

Günün son maçında ise 2 WTA şampiyonluğu bulunan Fransız tenisçi Fiona Ferro turnuvanın 2 numaralı seri başı dünya 21 numarası Petra Martic'i 7-5, 6-2 yenerek son 16'ya kaldı.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'na yarın ilk ve ikinci tur maçları ile devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan