TDV ve Hasene Derneği Arjantin'de kurban eti dağıttı BUENOS Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Hasene Derneği Arjantin'de kurban eti dağıttı.

BUENOS Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Hasene Derneği Arjantin'de kurban eti dağıttı.

TDV, Buenos Aires eyaletine bağlı Quilmes kentinde Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın da katılımıyla bağışçıların kurban etlerini muhtaçlara ulaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Arjantin Temsilcisi Şükrü Çetin, AA muhabirine, kesilen 196 hisse küçük baş kurbanın ülkenin Salta, Mendoza, Cordoba, Rosario ve Buenos Aires bölgelerinde dağıtıldığını ve yaklaşık 1000 haneye ulaşılmanın amaçlandığını söyledi.

"Dünyayı İyilik Değiştirecek" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Çetin, "Sloganımız ile iyilik hakim oluncaya kadar ırk, dil, uzak yakın ayırt etmeden son nefesinize kadar iyilik götürmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye yaklaşık 13 bin kilometre uzaklıktaki Arjantin'den ülkemize dua almak bize Allah'ın en büyük hediyesidir." dedi.

Hasene Derneği'nin hedefi 600 kişi

Hasene Derneği de Cordoba Eyaleti İslam Merkezi iş birliğinde bağışçıların adına kesilen 42 hisse büyük baş kurban etini ülkenin Cordoba, Villa Maria ve Rio Cuarto şehirlerinde dağıttı.

Dernek, bu şekilde yaklaşık 200 hanede 600 aileye bağışçıların kurban etini ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA