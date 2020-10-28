TCMB/Uysal: "Enflasyon telafileri" sıkılaştırma ile geriledi
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TCMB/Uysal: "Enflasyon telafileri" sıkılaştırma ile geriledi

28.10.2020 11:42 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:47
TCMB/Uysal:

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, ankete dayalı enflasyon beklentileri yükselişini sürdürürken, "enflasyon telafileri"nin TCMB'nin sıkılaşma adımlarının ardından gerilediğini vurguladı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, ankete dayalı enflasyon beklentileri yükselişini sürdürürken, "enflasyon telafileri"nin TCMB'nin sıkılaşma adımlarının ardından gerilediğini vurguladı.

Enflasyon telafileri, aynı vadeli nominal ve enflasyona endeksli hazine tahvillerinin getiri farkından hesaplanıyor.

Uysal, yılın dördüncü enflasyon raporunun sunumunda, "Yıllık tüketici enflasyonu üçüncü çeyrekte Temmuz Enflasyon Raporunda sunulan tahmin bandı üst sınırına yakın seyretmiştir" dedi ve ekledi: "Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir.

"Çekirdek göstergeler üçüncü çeyrekte enflasyon eğiliminin temel mal grubu kaynaklı olarak yükseldiğine işaret etmiştir."Enflasyon beklentilerini kontrol altına almak ve enflasyondaki düşüş sürecini yeniden tesis etmek amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırma adımları atılmıştır."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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