Merkez Bankası'nın resmi rezervleri yüzde 0,4 azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 95,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 95,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verisini paylaştı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 95,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 53 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3,4 azalarak 40,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarak 30,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 25,1 milyar A doları anapara, 5,5 milyar doları faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 21,7 milyar dolar bir ay vadeli.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmakta. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 49,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı