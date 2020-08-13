TCMB miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan yüzde 8.25'ten fonlama sağladığı miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı.

Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan yüzde 8.25'ten fonlama sağladığı miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı. TCMB, sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle bir ay vadeli repo ihalesi açtı.

Faiz oranlarının bankaların taleplerine göre oluşacağı bu ihale yoluyla bankaların fonlama maliyetleri de yükselmiş olacak.

Sıkılaştırma adımlarını sürdüren (TCMB) Çarşamba günü de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı.TCMB, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, bugünden itibaren sıfırladı.TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; bugünden itibaren de yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlandı. Bankalar likidite ihtiyacını yüzde 9.50 - 9.75 düzeyinden karşılayabilecekler.TCMB'nin sıkılaştırma adımlarıyla, dövizler yeni rekor düzeylerden 10-15 kuruş dolayında geri çekildikten sonra, yeniden yükseldi.

Sıkılaştırma ile 7.18 liraya kadar gerileyen dolar 7.33 - 7.34 aralığına dönerken, önce 8.44 lirayı gören euro da 8.68 - 8.69 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA