TCMB doğru yaptı, devlet risk almalı Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, ekonomiye giderek daha sert biçimde yansıyan koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek için alınan önlemleri değerlendirdi.

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, ekonomiye giderek daha sert biçimde yansıyan koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek için alınan önlemleri değerlendirdi. Kaynak: Dunya.com