TCMB doğru yaptı, devlet risk almalı
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, ekonomiye giderek daha sert biçimde yansıyan koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek için alınan önlemleri değerlendirdi.
03.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 05:06
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, ekonomiye giderek daha sert biçimde yansıyan koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek için alınan önlemleri değerlendirdi.
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Kaynak: Dunya.com