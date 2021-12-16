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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 52 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 52 milyar lira verdi
AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 51 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 51 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi.

İhaleye 86 milyar 625 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

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AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri

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