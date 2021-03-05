TCMB Başkanı Naci Ağbal: "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek."
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TCMB Başkanı Naci Ağbal: "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek."

05.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:31
TCMB Başkanı Naci Ağbal:

TCMB Başkanı Naci Ağbal: "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek.

TCMB Başkanı Naci Ağbal: "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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