TCMB Başkanı Naci Ağbal: "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek."
05.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:31
TCMB Başkanı Naci Ağbal: "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek.
TCMB Başkanı Naci Ağbal: "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci