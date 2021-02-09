TCMB Başkanı Naci Ağbal: "Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşma, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine...
09.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:52
TCMB Başkanı Naci Ağbal: "Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşma, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacak.
TCMB Başkanı Naci Ağbal: "Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşma, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci