TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanvekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM Başkanvekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Erdoğmuş ve Oluç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz."

Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli, Semra Güzel ile Remziye Tosun'un ikişer dosyası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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