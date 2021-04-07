TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanvekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.