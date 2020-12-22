TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bu hafta iki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, üç uluslararası sözleşme ve iki yasayı görüşerek inşallah yılın son yoğun tempolu çalışmasını, yasama haftasını idrak edeceğiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bu hafta iki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, üç uluslararası sözleşme ve iki yasayı görüşerek inşallah yılın son yoğun tempolu çalışmasını, yasama haftasını idrak edeceğiz." dedi.

Genel Kurulda, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Sarıkamış Harekatı'nın 106. Yılı dolayısıyla şehitlere ve bugün hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü'nün eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet diledi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle her geçen gün yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, hükümeti tedbirleri daha da artırmaya, vatandaşları da bu tedbirlere uymaya ve duyarlı davranmaya davet etti. Dervişoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün üçüncü defa toplanacağını belirterek, İYİ Parti'nin asgari ücrete ilişkin önerilerini hatırlattı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Mehmetçik, başta dondurucu soğuk olmak üzere birçok olumsuzluğa, güçlüğe rağmen vatan ve bayrak uğrunda büyük bir şuurla kahramanca savaşmıştır." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, eski HDP milletvekili Leyla Güven'in yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapse mahkum edilerek tutuklandığını anımsatarak, "'Kürt'e adalet yok, Kürt'e düşmanlık yapıyorsunuz' dediğimiz zaman 'nedir?' diye soruyorsunuz ya, işte budur." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Demirci ilçesinde Ali Tekin adlı vatandaşın ağılının yandığını ve 70 koyunun telef olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığından, Tekin'e 120 koyun hediye edildiğine ilişkin bir video paylaşıldığını söyledi.

Videonun ardından Eskişehir, Kütahya ve Uşak'tan çok sayıda telefon aldıklarını dile getiren Özel, yardımın KÖY Tv programcısı Emre Tınaz tarafından organize edildiğini, hangi ildeki hangi köyden kaç koyun yardımı yapıldığının tek tek yazıldığını öğrendiklerini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, ilçe tarım müdürlüğünün gayretiyle Ali Tekin'e yapılan yem ve saman yardımından söz edebileceğini ancak koyun yardımı konusunda imece yapıldığını dile getiren Özel, bunun hızlı bir şeklide düzeltilip özür dilenmesini istedi.

TÜİK'in asgari ücret için 2 bin 792 TL önerisinde bulunmasına tepki gösteren Özel, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Anayasal hukuk düzenimiz yine adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve anayasamızda yer alan temel haklar çerçevesinde vatandaşlarımız eşit vatandaşlık anlayışıyla hukuk önünde eşit bir şekilde sürece tabi tutuluyor." dedi.

Özkan, "Bu hafta iki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, üç uluslararası sözleşme ve iki yasayı görüşerek inşallah yılın son yoğun tempolu bir çalışmasını, yasama haftasını idrak edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay