TBMM Genel Kurulu, 23 Temmuz Pazartesi gününe kadar çalışmalarına ara verdi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terörle mücadeleye ilişkin kanun teklifiyle "OHAL'in kaldırılmak yerine 3 yıllık süreye uzatıldığını, isminin kaldırıldığını ancak cisminin kanunlara derç edildiğini" öne sürdü.

Özel, teklifin Adalet Komisyonunun dışında Anayasa, İçişleri ve Milli Savunma Komisyonlarına da sevk edilmesi gerektiğini savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, hiçbir kamu görevlisinin bilhassa Atatürkçü olduğu için görevinden el çektirilmeyeceğini, açığa alınmayacağını veya görevine son verilmeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne milletin karar verdiğini belirten Akbaşoğlu, "Milletin bu kararını sindirelim." dedi.

Akbaşoğlu, meclisin de kabinenin de güçlü olduğunu, bunun milletçe, hep beraber görüleceğini vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 2016 referandumunda Anayasa'nın sadece 17 maddesinin değiştiğini ama diğerlerinin hala yürürlükte olduğunu belirterek, "Yapılan referandumda 'siz Anayasa'nın diğer maddelerini görmezden gelebilirsiniz.' diye bir yetki verilmedi." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'dan açıklama

Hükümet sistemiyle ilgili karşılıklı açıklamaların yapılması üzerine, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şu açıklamayı yaptı:

"Mecliste bu konular görüşüldü. Daha sonra halk oylamasına gidildi. Halk oylamasında karşılıklı argümanlar kampanyalarda dile getirildi. 'Tek adam rejimi' dendi, 'diktatörlük" dendi. Bunun karşısında, 'işlemeyen, sürekli sorun üreten sistemden hızlı çalışan sisteme geçiş' diyerek, kampanyalar çok dinamik, çetin şekilde yapıldı ve son kararı millet verdi. Milletin verdiği kararın hepimizin başının üstünde yeri var. 'Anayasanın değiştirilmeyen maddeleriyle ilgili tasarrufta bulunuluyor' derseniz, bunu anlarım. O değişiklikte aslında o da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri belirli alanlarda düzenleme öngörüyor. Anayasa göre yasayla düzenlenmesi öngörülen alanlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılamıyor. Yine bu anayasa değişikliğinde, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlar arasında herhangi bir çelişki olduğu zaman geçerli olan kanunlar olacak. Bunlar da teminat altına alınmış durumda.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde anayasaya aykırılıklar olduğu iddiaları var. Bu iddialar hep olacaktır. İleride de olacaktır. Aynı şey tersinden de olabilir. Burada çıkarılan kanunları Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesine götürme hakkı var. Meclisin, çıkan cumhurbaşkanlığı kararnamelerini Anayasaya aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine götürme hakkı var. Anayasa bunları bütün açıklığıyla düzenlemiş. O bakımdan tartışmaların doğru zeminde yürümesi bakımından bu açıklamayı gerekli gördüm."

Genel Kurulda, TBMM İhtisas komisyonlarına seçilen başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelerin isimleri okundu.

Danışma Kurulu kararıyla, Genel Kurul, 18 Temmuz Çarşamba ve 19 Temmuz Perşembe günleri çalışmayacak. Genel Kurul 23 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kararın kabul edilmesinin ardından birleşimi, 23 Temmuz Pazartesi Günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.