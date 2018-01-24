TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın Kabulleri

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Polonya, Avustralya ve Yemen'in Ankara büyükelçileri ile Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile ayrı ayrı görüştü.

Bozkır, ilk olarak Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang'i kabul etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, daha sonra sırasıyla, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Yemen'in Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi ile bir araya geldi.

Bozkır ayrıca Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ivan Picukaric ile görüştü.