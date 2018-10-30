TBMM'de Bütçe Maratonu Başladı

Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, 2019 Yılı Bütçesinin hızlı ve etkin karar alma süreciyle birlikte yüksek verimli bir bütçe olacağını söyledi.

Kaynakların öncelikli olarak ihracatı, teknolojik üretimi artıracak, cari açığı azaltacak olan yatırımlara yönlendirileceğinin altını çizen Milletvekili ve Plan ve Bütçe Sözcüsü Nejat Koçer, bütçenin Yeni Ekonomik Programı destekleyici nitelikte olduğunu ifade etti. Koçer, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda geçen hafta gerçekleştirdiği sunumun ardından, teklifin tümü ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmelerle bugünden itibaren sürecin devam ettiğini bildirdi. 3 hafta sürecek komisyon görüşmelerinin ardından teklifin Meclis Genel Kurulunda kanunlaşacağını ifade eden Koçer, "Türkiye'nin maliye politikasıyla, para politikasıyla ve enflasyon, cari açık ve büyümeye ilişkin hedefleriyle uyumlu bir anlayışla hazırlanan 2019 yılı bütçemiz ülkemize milletimize hayırlı olsun" dedi.

Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Koçer, "2019 Bütçesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde gerçekleşecek olan ilk bütçedir. Önceki bütçelerden ayrışmasının başlıca nedeni budur. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ortaya çıkan hızlı ve etkin karar alma süreci bütçenin de etkin ve verimli kullanımını sağlayacaktır. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde; bütçe giderleri 961 milyar lira, faiz hariç giderler 843,7 milyar lira, bütçe gelirleri 880,4 milyar lira, vergi gelirleri 756,5 milyar lira, bütçe açığı 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 36,7 milyar lira olarak öngörülmektedir. 2019 yılı bütçe ödenekleri personel ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderlerini karşılama ödeneği, sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler ile faiz giderleri ve gelirden ayrılan paylar nedeniyle 2018 yılına göre dörtte bir oranında artmış durumdadır. Merkezi yönetim gelirlerinin ise 2019'da yüzde 17,4 artışla 880,4 milyar lira olması beklenmektedir. 2019'da da bütçeden en büyük pay yine eğitime ayırılmaktadır. Kaynak tutarı bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17'sine karşılık gelen 161 milyar liradır. Sağlığa ayrılan kaynak 157 milyar lira, yatırımlar için büyükşehir ve diğer belediyeler ile il özel idarelerine ayırılan kaynak 93,6 milyar lira, tarıma ayrılan kaynak 26,5 milyar liradır. 2019 yılında da ülkemizin özel sektör aracılığıyla büyüme stratejisi devam etmektedir. Buna paralel olarak da reel sektöre gereken destek verilmektedir. Reel kesim destekleri için bütçeden ayrılan kaynak 32,8 milyar liradır. 2019 bütçesi, Yeni Ekonomik Programı da destekleyen, Türkiye'nin maliye politikasıyla, para politikasıyla ve enflasyon, cari açık ve büyümeye ilişkin hedefleriyle uyumlu bir bütçedir. Memurun, işçinin, emeklinin, haklarının korunduğu, bütçe disiplini ve sıkı maliye politikası yaklaşımının bütünüyle yansıtıldığı, gider kalemlerinden kesintiler yapılmış olması nedeniyle tasarrufun öne çıktığı aynı zamanda kaynakların öncelikli olarak ihracatı, teknolojik üretimi artıracak, cari açığı azaltacak olan yatırımlara yönlendirileceği bir bütçedir" diye konuştu. - GAZİANTEP