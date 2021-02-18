TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
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TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

18.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:40
TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin, Başkan Yardımcısı Tahsin İbrahim ve Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin, Başkan Yardımcısı Tahsin İbrahim ve Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki'yi kabul etti.

???????Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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