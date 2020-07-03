TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis başkanlığı adaylık başvurusu) Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye...
TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis başkanlığı adaylık başvurusu) Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur.
03.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:16
TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis başkanlığı adaylık başvurusu) Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum."
Kaynak: AA