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TBM/Salgut: Özel okul ücretleri kısmen iade edilmeli

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Ahmet Salgut, eğitim sezonu başlarken velilerin çocuklarını örgün eğitim için kaydettirdiğini belirterek, küresel salgın Covid-19 nedeniyle örgün eğitim veremeyen özel okulların, velilerin ödemiş oldukları ücretlerin bir kısmının...

TBM/Salgut: Özel okul ücretleri kısmen iade edilmeli
01.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:53

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Ahmet Salgut, eğitim sezonu başlarken velilerin çocuklarını örgün eğitim için kaydettirdiğini belirterek, küresel salgın Covid-19 nedeniyle örgün eğitim veremeyen özel okulların, velilerin ödemiş oldukları ücretlerin bir kısmının iade edilmesinin gerektiği savundu.

Özel okullar, her ne kadar online eğitim vermeye devam etmişse de bunun yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını belirten Salgut DHA'ya yaptığı açıklamada, "Okullardaki eğitim süreci zorunlu sebeplerle kesintiye uğramıştır. Yaklaşık üç ay tüm okullar örgün eğitim-öğretim veremedi. Özel okullar bazı velilerden eğitim sezonu başında okul, servis ve yemek ücretlerini peşin olarak aldı, bazı veliler de halen okul taksitlerini ödemektedir. Böylece özel okul velilerinden, vaat edildiği

ölçekte ve kalitede verilmeyen hizmetin ücreti alınmaktadır. Covid-19 nedeniyle oluşan külfet sadece velilere yüklenmemelidir" dedi ve ekledi:

"Kaldı ki birçok veli Pandemi nedeniyle işini kaybetmiş veya ücretsiz izinle kısa çalışma ödeneğine bağlandığından gelir kaybına uğramıştır. Özel okullardaki örgün öğretim genelde sabahtan akşama kadar yüz yüze verilmekte olup, bazı özel eğitim kurumlarında, ilkokulda çift dil, tek dil olan okullar vardır. Çift dilden kasıt 45 saatlik dersin 21 saati İngilizce, gerisinin Türkçe olmasıdır. Salgın sürecinde verilen günde bir-iki saatlik online eğitim-öğretimin normalde verilmesi gereken yüz yüze eğitim-öğretimle bir tutulması mümkün değildir. Velilerle, okul yönetimlerinin aralarında çekişmelerinin hizmet kalitesi ve ödemelerle ilgili kısımları 6502 sayılı Tüketici Kanunu kapsamındadır. Tüketici Kanununun 13. Maddesine göre hizmet ayıplıdır. Bu maddenin göndermesiyle 15. maddede yer alan seçimlik haklardan 'ayıp oranında indirim' seçeneği kullanılabilir. Ayrıca Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56. maddesinde de dönem arasında ayrılma olduğunda, okul ücretinin yüzde 10'u ve eğitim görülen sürenin bedelinin düşülerek, kalan tutarın iadesini öngörülüyor. Üstelik mücbir sebep nedeniyle yüzde 10'luk tazminat kesintisinin de yapılmaması gerekiyor. Bu nedenle özel okulların kayıt sırasında taahhüt ettikleri eğitimi aynı kalitede veremediği aşikardır. Diğer yandan kira, temizlik, enerji gibi genel giderleri asgariye indiği, personel giderleri için de devlet destekleri bulunduğuna işaret eden veliler, ilköğretim kurumlarında üç aylık süre için ödemiş oldukları ücretin yüzde 50'sini, anaokullarında ise yüzde 75'inin iadesini talep etmektedirler." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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