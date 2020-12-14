TBL: Manisa BBSK: 85Konyaspor: 74
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TBL: Manisa BBSK: 85Konyaspor: 74

14.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:09
TBL: Manisa BBSK: 85Konyaspor: 74

Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK), Muradiye Spor Salonu'nda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK), Muradiye Spor Salonu'nda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 85-74 galip ayrılarak sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü.

Maç: Türkiye Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşması

Salon: Muradiye Spor Salonu

Hakemler: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk

Manisa Büyükşehir Belediyespor: İnanç, Faik (4), Kaan (7), Tolga (10), Ramazan (12), Gökhan (11), Calvin (10), Alican (8), Umut (10), Recep (13), Mert

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Konyaspor: Erkin (13), Oğulcan (12), Murat (14), Hazer (24), Cengiz (4), Kaan, Ali (4), Mustafa, Arda (3),

Baş Antrenör: Cem Cengiz Karadağ

1.Periyot: 17-23

2.Periyot: 23-14

3.Periyot: 21-16

4.Periyot: 24-21

Maç sonucu: 85-74 Manisa BBSK lehine. - MANİSA

TBL: Manisa BBSK: 85Konyaspor: 74
TBL: Manisa BBSK: 85Konyaspor: 74
TBL: Manisa BBSK: 85Konyaspor: 74
TBL: Manisa BBSK: 85Konyaspor: 74
TBL: Manisa BBSK: 85Konyaspor: 74

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TBL: Manisa BBSK: 86Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84
TBL: Manisa BBSK: 86Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84
TBL: Akhisar Basket: 85Manisa BBSK: 84
TBL: Akhisar Basket: 85Manisa BBSK: 84
Merve Çoban yeniden İstanbul BBSK'da
Merve Çoban yeniden İstanbul BBSK'da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Birkan Sokullu Sermiyan Midyat
Spor Tisserand Çağdaş Atan Samet Aybaba Ali Palabıyık Kylian Mbappe
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBL: Manisa BBSK: 85Konyaspor: 74 - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:09:52. #1.14#
title