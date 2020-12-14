TBL: Manisa BBSK: 85Konyaspor: 74
Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK), Muradiye Spor Salonu'nda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK), Muradiye Spor Salonu'nda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 85-74 galip ayrılarak sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü.
Maç: Türkiye Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşması
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk
Manisa Büyükşehir Belediyespor: İnanç, Faik (4), Kaan (7), Tolga (10), Ramazan (12), Gökhan (11), Calvin (10), Alican (8), Umut (10), Recep (13), Mert
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Konyaspor: Erkin (13), Oğulcan (12), Murat (14), Hazer (24), Cengiz (4), Kaan, Ali (4), Mustafa, Arda (3),
Baş Antrenör: Cem Cengiz Karadağ
1.Periyot: 17-23
2.Periyot: 23-14
3.Periyot: 21-16
4.Periyot: 24-21
Maç sonucu: 85-74 Manisa BBSK lehine. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı