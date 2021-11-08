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TB2L: Pizzabulls CO: 82 Adana Sertaş Spor: 67

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TB2L: Pizzabulls CO: 82 Adana Sertaş Spor: 67

Cedi Osman tarafından kurulan ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Pizzabulls CO, ligdeki ilk maçında Adana Sertaş Spor'u 82-67 mağlup etmeyi başardı.

ADANA (İHA) - Cedi Osman tarafından kurulan ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Pizzabulls CO, ligdeki ilk maçında Adana Sertaş Spor'u 82-67 mağlup etmeyi başardı.

NBA'de forma giyen yıldız basketbolcu Cedi Osman tarafından kurulan Cedi Osman Akademi'nin profesyonel basketbol takımı, Türkiye 2. Ligi'nde sezona başladı. Pizzabulls CO olarak ligde mücadele eden takım, sezonun ilk maçında Adana Sertaş Spor'u 82-67 mağlup ederek, lige galibiyetle başladı. Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi online olarak canlı takip eden Cedi Osman, "İlk senemizde hedefimiz 1. Lig'e yükselmek. Takım güçlü ve biz de onlara inanıyoruz. Bu yıl maçlar heyecanlı geçecek" diye konuştu. Takımın Başantrenörü Hasan Serbest de lige iddialı başladıklarını ve bunun da devamının geleceğini ifade etti. - İSTANBUL

TB2L: Pizzabulls CO: 82 Adana Sertaş Spor: 67

TB2L: Pizzabulls CO: 82 Adana Sertaş Spor: 67

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