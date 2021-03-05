Taylan Antalyalı'nın son haftalarda ilk 11'e girememesinde 4 faktör ön plana çıktı

Galatasaray'ın başarılı orta sahası Taylan Antalyalı, Süper Lig'deki son 4 maçta sadece 28 dakika süre aldı. Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında şans bulamayan Taylan, Alanya'da 11 dakika, Erzurum maçında 17 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki oyuncunun son dönemde az süre almasının 4 farklı nedeni de ortaya çıktı.

Galatasaray'da sezonun en flaş ismi olan Taylan Antalyalı'nın son haftalarda neden yedek kaldığı ortaya çıktı.

Bu sezon sürekli ilk 11'de forma giyen ve buna bağlı olarak ligin ilk yarısında kasık ağrılarından şikayetçi olan Taylan'da ayrıca pubis başlangıcı tespit edildi. Yıldız futbolcunun bütün şikayetlerinin sık oynadığı döneme rastladığı, son haftalarda ise bu tarz problemlerinin olmadığı belirlendi.

Fenerbahçe derbisinden sonra ligde bir daha ilk 11 yüzü görmeyen 26 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında son kez 11'de saha çıkmış ve kötü performansı yüzünden kenara alınmıştı.

Kamuoyunun uzun süredir A Milli Takım'a alınmasını beklediği Taylan'ın kulübeye çekilmesiyle ilgili gerçekler şöyle:

PUBİS TEŞHİSİ KONDU

Yoğun maç trafiğinin yol açtığı kasık ağrısı ve pubis başlangıcı şikayetleri oldu. Ancak Taylan'ın şikayetleri ligin ilk yarısındaki yoğunluğa bağlı yorgunluklardı.

PAS HATALARI DİKKAT ÇEKTİ

Ligde Fenerbahçe derbisinde son kez ilk 11'de yer alan Taylan, kupada da elendikleri Alanya maçında 11'de forma giymişti. Taylan'ın kulübeye çekilmesinde pas hataları ve riskli oyununun da önemli bir etken olduğu belirtildi.

GEDSON FAKTÖRÜ

Portekizli futbolcunun ara transferde kiralanması ve kadroya hızlı bir giriş yapması en fazla Belhanda'yı vurmuş gibi gözükse de Taylan da bu durumdan önemli ölçüde etkilendi.

ETEBO ÖNE ÇIKTI

Nijeryalı futbolcu orta sahadaki defansif özellikleriyle Taylan'ın önüne geçti. Fatih Terim'in son dönemde 6 numarada sürekli Etebo'yu tercih etmesi dikkat çekti.

(Milliyet)