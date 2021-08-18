Taylan Antalyalı: "Buradan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"
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Taylan Antalyalı: "Buradan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"

Taylan Antalyalı: 'Buradan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaraylı oyuncu Taylan Antalyalı, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacakları Randers maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Ligin ilk maçında galip döndük. Buradan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Galatasaraylı oyuncu Taylan Antalyalı, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacakları Randers maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Ligin ilk maçında galip döndük. Buradan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Galatasaraylı oyuncu Taylan Antalyalı, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacakları Randers maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üst üste oynanan deplasman maçlarının ardından Randers mücadelesini çok önemsediklerini ifade eden Taylan Antalyalı, "Üst üste üç deplasman maçı oynuyoruz. Oynadığımız maçlar arasında çok süre yok. En iyi şekilde dinlenip sonraki maça hazırlanıyoruz. Yarınki maç da bizim için çok önemli. Ligin ilk maçında galip döndük. Buradan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

"Şu an fizik olarak iyiyim ama yüzde yüz hazırım diyemeyeceğim"

Fiziksel durumunun iyi olduğunu ve yüzde yüz hazır olmak için çalıştığını söyleyen genç oyuncu, "Hocam sağ olsun o konuda bana güveniyor. Ben de o konuda güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Sezon biter bitmez bir operasyon geçirdim. Oradan iyi döndüğümü düşünüyorum. Maçlarımız başlamıştı. Çok fazla sürem yoktu. St. Johnstone maçıyla başladım. Şu an fizik olarak iyiyim ama yüzde yüz hazırım diyemeyeceğim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Daha da iyi olacağımı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Biz her rakibimize saygı duyuyoruz"

Rakip ayırt etmeksizin her maça ciddiyetle hazırlandıklarını söyleyen Taylan Antalyalı, "Biz her rakibimize saygı duyuyoruz. Bundan önce oynadığımız rakibimize de aynı şekilde saygı duyduk. Fizikleriyle oynayan agresif bir takımdı. Yarın rakibi analiz edip en iyi şekilde buradan ayrılacağımızı düşünüyoruz. Arkadaşlarımıza ve hocama güveniyorum. Buradan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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