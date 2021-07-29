Tavuk Dünyası'ndan 10 yeni restoran
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Tavuk Dünyası'ndan 10 yeni restoran

Tavuk Dünyası'ndan 10 yeni restoran
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tavuk Dünyası yılın ikinci çeyreğinde 10 yeni restoran açılışına imza attığını duyurdu.

Tavuk Dünyası yılın ikinci çeyreğinde 10 yeni restoran açılışına imza attığını duyurdu. 233 farklı noktada müşterilerine hizmet verdiklerini belirten Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "Yıl sonuna dek restoran sayımızı 250'ye çıkarma hedefindeyiz" dedi.

2012 yılında İstanbul'da açılan ilk restoranıyla hizmet vermeye başlayan Tavuk Dünyası 2021'in ikinci çeyreğinde 10 yeni restoran açılışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Tavuk Dünyası, Şirketin ayrıca haziran ayında Kıbrıs'ın liman kenti Girne'de de bir restoran açtığı bildirildi.

"PANDEMİYE RAĞMEN YATIRIMA ARA VERMEDİK"

Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "Kuruluşumuzdan bu yana öncelikli hedefimiz, lezzeti kaliteyle birleştirip üstün restoran deneyimini misafirlerimize sunmak oldu. Misafirlerimizle aramızda kurduğumuz bağ bize sürdürülebilir bir başarı grafiği sağladı. Şimdi bu bağı güçlendirme ve yayma yolunda harekete geçtik. Pandemiye rağmen yatırıma ara vermedik. 4 bin kişiyi aşan insan kaynağımızla misafirlerimize lezzet deneyimimizi sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci çeyrekte Türkiye'nin 7 farklı şehrinde 9 yeni restoran açtık, ek olarak Kıbrıs'ta da ilk restoranımızı misafirlerimizle buluşturduk. Hedef yıl sonunda 250 restorana ulaşmak. Bu hedefin gerçekleşmesi için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tavuk Dünyası Gaziantep İbrahimli, İstanbul Sultangazi, Antakya, Ankara, İstanbul Mimaroba, Mersin, Aydın Söke, Bodrum Neyzen Tevfik Bulvarı, Ankara 7. Cadde ve Kıbrıs Girne'de açılan yeni restoranlarında hizmet vermeye başladı.


Tavuk Dünyası'ndan 10 yeni restoran
Tavuk Dünyası'ndan 10 yeni restoran

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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