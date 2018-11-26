Tavak Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen: "Almanya'da Ekonomi Düzelirken Irkçılık Artıyor"

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Almanya'da ekonominin düzelmesiyle birlikte ırkçılığın artış gösterdiği söyledi.

Türkiye- Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Almanya'da yükselen ırkçılık konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Aşırı sağ ve ırkçılığın normal olarak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ekonomilerin krizli dönemlerinde ortaya çıktığını belirten Şen, son yıllarda bu oluşumun değişmeye başladığını ifade etti. Şen, "Öncelikle ekonomi düzelirken ırkçı parti ve aşırı sağ, Avusturya'da büyük ölçüde artış gösterdi. Aynı şeyi Almanya'da da görmeye başladık. Almanya'da 1992-1993 yıllarında ekonomik krizde Mölln ve Solingen'de 8 Türk kadını evleri kundaklanarak yakılırken, yine 2000'li yıllarda saldırılar artmış ve en son olarak 2008'de Ludwigshafen'da çıkarılan yangında 8 Türk hayatını kaybetmişti. 2008'deki ekonomik krizde her gün yangın haberleri alınırdı. Daha sonra ılımlı bir politika izlemeye başlayan Angela Merkel sürecinde ırkçılığın azaldığı ortaya çıkmıştı. Almanya için alternatif partisinin yüzde 17 oy alması, eyalet seçimlerinde bu oranı arttırması Hıristiyan Demokrat Parti'de Angela Merkel'in başkanlığı bıraktıktan sonra partide yerine geçecek olan Friedrich Merz ve diğer adaylarında sert bir politika taraftarı olması ırkçılığı yine yükseltti" dedi.

"Türk sivil toplum kuruluşları sessizliğe bürünmüş durumda"

Prof. Dr. Faruk Şen, Almanya'da 3 milyon 200 bin nüfuslu Türk vatandaşın bulunduğunu ifade ederek, aralarında 100 binlerce emeklinin bulunduğunu belirtti. Şen, bu kişilerin yaz aylarını Türkiye'de ve kış aylarını ise sağlık kontrollü ve diğer nedenlerden dolayı Almanya'da geçirdiğini ifade etti. Şen, "Son yapılan araştırmada geri dönme eğiliminin yüzde 65'lere çıktığı, fakat Türkiye'deki ekonomik sorunlar nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyleyenlerin de yüzde 40 dolayında olduğu bir konum ile karşı karşıyayız. Özellikle gençler arasındaki işsizlik yüzde 35'lerde seyrederken fakirlik sınırında yaşayanların yüzde 44 olması Almanyalı Türkler için karamsar günleri beraberinde getiriyor" dedi.

Alman derin devletinin baskıları ile Almanya'daki Türk basının da artık Türklerin haklarını koruyacak eylemlerde bulunamadığını ifade eden Faruk Şen, "Almanya'da, Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin derin devlet tarafından ele geçirilmesinden sonra Türk sivil toplum kuruluşları da sessizliğe bürünmüş durumdalar. Bu açıdan Almanya nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturan Türklerin karamsar bir tablo çizdiği ortaya çıkıyor. Bu gelişme Alman eyalet hükümetlerinin baskısı ile daha fazla artacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu. - BERLİN