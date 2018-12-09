Tatvan'ın 20 Mahallesi Doğalgaza Kavuştu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2015'te başlayan çalışmalar kapsamında, 22 mahalleden 20'sine doğal gaz verilmeye başlandı.

Tatvan Belediyesi ile Doğugaz Bitlis, Bingöl, Muş Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. firması arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanan doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerdeki birçok vatandaşın evinde doğal gaz kullanmaya başladığını söyledi.

Doğal gaz ile ilçedeki hava kirliliğinin de önüne geçildiği söyleyen Aksoy, şöyle konuştu:

"Çalışmalarına 2015'te başladığımız doğal gaz projesinde artık sona yaklaştık. İlçemiz için büyük önem arz eden bu proje ile ilçe merkezindeki 22 mahallemizden 20'si doğal gaza kavuştu. Geriye kalan iki mahallemiz ise 2019 çalışma sezonunda doğal gaza kavuşacak. Kazı çalışmaları sonrası tahrip olan yollar ise belediye ekiplerimiz tarafından eş zamanlı onarılıyor. İnşallah tüm çalışmanın tamamlanmasıyla güzel Tatvanımız hem doğal gaza hem de buna bağlı olarak temiz havaya kavuşacak."