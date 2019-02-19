Tatvan'da Fırıncılar Derneği Açıldı

Tatvan ilçesinde kurulan Tatvan Fırıncılar Derneği'nin açılışı yapıldı.

İlçe merkezindeki fırıncıların bir araya gelmesiyle kurulan Tatvan Fırıncılar Derneği'nin açılışı Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Davetlilerle açılış kurdelesini kesen Kaymakam Özkan, dernek yöneticileri ve üyelerine başarı dileklerini iletti.

Aksoy ise fırıncı esnafının tek çatı altında toplanmasının önemine değinerek, derneğin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Tatvan Fırıncılar Derneği Başkanı Maşuk Aksoy da açılışta kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek, ilçedeki fırıncıların bundan sonra dernek çatısı altında faaliyet yürüteceklerini belirtti.

Ardından dernekte incelemelerde bulunan Kaymakam Özkan ve Aksoy, dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Açılışa, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şefik Kızılca, Genç İş Adamları Derneği (BİGİAD) Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, esnaf ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA