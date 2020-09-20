Tatil operatörünün müşterileri koronavirüsle korkutarak farklı otele yönlendirdiği iddiası
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Tatil operatörünün müşterileri koronavirüsle korkutarak farklı otele yönlendirdiği iddiası

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir ve Aydın'daki bazı konaklama tesisi yöneticilerinden, bir tatil operatörünün, müşterilerini koronavirüsle korkutarak başka tesislere yönlendirdiğine ilişkin şikayetler aldıklarını belirtti.

Tatil operatörünün müşterileri koronavirüsle korkutarak farklı otele yönlendirdiği iddiası
20.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:02

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir ve Aydın'daki bazı konaklama tesisi yöneticilerinden, bir tatil operatörünün, müşterilerini koronavirüsle korkutarak başka tesislere yönlendirdiğine ilişkin şikayetler aldıklarını belirtti.

Mehmet İşler, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tatil operatörün çalışanlarının, borç alacak ilişkisi olduğu bazı oteller için "O otelde koronavirüs var" şeklinde ifadeler kullandığının öne sürüldüğünü kaydetti.

İşler, şöyle devam etti:

"Otele ödeme yapmayan tatil operatörü kuruluşun elemanları, bazı misafirleri arayarak tesiste koronavirüs olduğunu belirtmiş ve bu nedenle başka otele almak durumunda olduklarını söylemiş. Bazı misafirler, bu girişimden otel yöneticilerini haberdar etmiş. Otel yöneticileri, tatil operatörünün böylesine akıl almaz bir davranış içine gireceğine inanmak istememiş. Durumu bildiren misafirler, girişimi bu kez yazılı olarak iletmiş. Müşterilerin yazılı beyanlarının ellerinde bulunduran otel yöneticileri hukuki girişim başlatmış."

"Otellerimizde virüs yok"

Pandemi sürecinde kapılarını açan konaklama tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" uyarınca, belirlenen kriterler çerçevesinde, uluslararası standartlarda denetlendiğini hatırlatan İşler, şu ifadeleri kullandı:

"Hijyen, sağlık ve kriterlere uygunlukları yetkili akreditasyon firmalarınca denetlenip, güvenli turizm sertifikası alarak faaliyet gösteren otellerimizde virüs yok. Çok sık denetleniyoruz. Böyle bir şey olsa bakanlık kapatır zaten. Kimse ticari çıkarları için konaklama tesislerini, turizm sektörünü lekelemesin, turizmcinin ekmeğiyle uğraşmasın. Kovid-19 küresel salgınının konaklama sektörünün üzerindeki olumsuz etkileri ortadayken böylesine hassas bir dönemde türlü fedakarlıklar göstererek, risk alarak misafirlerine kapılarını açan konaklama tesislerine yönelen bu haksız girişim kabul edilemez."

İşler, hukuki girişimin ötesinde konunun bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşlarca incelenerek araştırılmasını, ilgili tatil operatörü kuruluş ve elemanları hakkında gerekli işlemin yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Yusuf Şahbaz
Yusuf Şahbaz
AA Editörü
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