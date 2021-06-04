Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağdı

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati tatil için Antalya'yı tercih etti. Güzel spikerin sosyal medyadan paylaştığı bikinili pozlara ise beğeni yağdı. Murati'ye Antalyasporlu yöneticiler tarafından da forma, atkı ve maske hediye edildi.