Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağdı
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati tatil için Antalya'yı tercih etti. Güzel spikerin sosyal medyadan paylaştığı bikinili pozlara ise beğeni yağdı. Murati'ye Antalyasporlu yöneticiler tarafından da forma, atkı ve maske hediye edildi.
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati tatil için Türkiye'yi tercih etti. Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan güzel spikerin paylaştığı bikinili fotoğraflarına beğeni yağdı.
"ŞANLI FORMAMIZI GİYDİ"
Tatil için Antalya'da yer alan Murati'ye Akdeniz ekibi tarafından forma, atkı ve maske hediye edildi. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada "Şehrimizde tatil yapan Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati şanlı formamızı giydi! Tatil için Antalya'yı seçen Eva Murati'ye Yönetim Kurulu üyemiz Emrah Çelik forma, atkı ve maske hediye etti." ifadeleri kullanıldı.