Tataristan Müftülüğü, Rus aşılarını helallik açısından test etmek istiyor
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Tataristan Müftülüğü, Rus aşılarını helallik açısından test etmek istiyor

29.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:05
Tataristan Müftülüğü, Rus aşılarını helallik açısından test etmek istiyor

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde müftülük, ülkede geliştirilen Rus aşılarının helal olup olmadığının araştırılması için başvuruda bulundu.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde müftülük, ülkede geliştirilen Rus aşılarının helal olup olmadığının araştırılması için başvuruda bulundu.

Tataristan Müftülüğü Helal Standartları Komitesi Başkanı İrek Ziganşin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların İslam inancına sahip insanların da faydasına olması gerektiğini söyledi.

Aşıların helal standartlarını karşılaması gerektiğini belirten Ziganşin, "Helallik açısından test edebilmek için geliştiricilerden Sputnik V ve EpiVakKorona aşılarının bileşenlerini açıklamalarını talep ettik." dedi.

Rusya'da 25 milyon Müslümanın yaşadığını ve Tataristan'ın ülkenin en büyük Müslüman bölgelerinden biri olduğuna işaret eden Ziganşin, "Bu nedenle helal sertifikası inananlar için önemli bir konu. Bazı aşı üreticileri ocak ayında Endonezya ve Malezya'da helal sertifikası aldılar." diye konuştu.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V ve EpiVakKorona aşılarının helal sertifikası alamayabileceğini hatırlatan Ziganşin, "Örneğin, üretimde domuz jelatini kullanılmışsa, bu da helalliği etkileyecektir. Domuz eti ile ilgili her şeyin tüketilmesi ve kullanılması yasaktır. Eğer aşılarda İslam tarafından yasaklanan bileşenler bulunursa son kararı ulemalar verecek." dedi.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" 11 Ağustos 2020'de, ikinci aşı "EpiVakKorona" ise 14 Ekim 2020'de tescil edilmişti.

Rusya'da halkın Kovid-19'a karşı aşılanma süreci ise 11 Aralık'ta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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