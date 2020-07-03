Taşköprü Belediyesi olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi Taşköprü Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.

Taşköprü Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran ayında meclis toplantısını yapmayan Taşköprü Belediyesi, Temmuz ayında tekrar meclis toplantılarına başladı. Yapılan meclis toplantısında encümen, imar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu ile sosyal yardım komisyonuna üye seçimi yapıldı. 2019 yılı Faaliyet Raporu okunarak onaylandı. 2019 yılı kesin hesap cetvelleri görüşülerek karara bağlandı. Taşköprü için hazırlanan imar revizyon planı görüşülerek imar komisyonuna havale edildi, ayrıca Taşköprü Belediyesine hibe edilen iki aracın kabulü yapıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA