Taşeron İşçilerin Başvuruları İnceleniyor

Kilis Belediyesi bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçme süreciyle ilgili olarak incelemeleri ve araştırmaları komisyon tarafından devam ediyor

Kilis Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan taşeron işçilerin kadroya geçme sürecinde Kilis Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Özdemir ve Ahmet Polat başkanlığında komisyon toplandı. Taşeron işçilerin başvuruları alınarak ilgili komisyona havalesi yapılıp incelemeleri ve araştırmaları komisyon tarafından devam ediyor. - KİLİS