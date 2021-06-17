Tarsus'ta 2 bin 500 dekar alan modern sulama sistemine kavuşacak
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Tarsus'ta 2 bin 500 dekar alan modern sulama sistemine kavuşacak

Tarsus'ta 2 bin 500 dekar alan modern sulama sistemine kavuşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, ilçede 2 bin 500 dekar alanın modern sulama sistemine sahip olacağını söyledi.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, ilçede 2 bin 500 dekar alanın modern sulama sistemine sahip olacağını söyledi.

Erdoğan, 33 üreticinin yüzde 50 hibe almaya hak kazandığını belirterek, "2021 yılı 16. Etap Bireysel Sulama Destekleri kapsamında ilçemizden başvuru yaparak hibe almaya hak kazanan üreticilerin sözleşmesi Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü elemanları tarafından İlçe Tarım Müdürlüğümüzde imzalatılmıştır. İlçemizde 33 üretici yüzde 50 hibeyle Modern Basınçlı Sulama Sistemleri için 2.260.717,07 TL hibe almaya hak kazandı. Dolayısıyla ilçemizde yaklaşık 2 bin 500 dekar tarım alanı daha modern sulama sistemine kavuşacak. Çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tarsus'ta 2 bin 500 dekar alan modern sulama sistemine kavuşacak - Haberler Ekonomi
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