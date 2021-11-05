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Tarsus İdmanyurdu olağanüstü kongreye gidiyor

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Spor
Tarsus İdmanyurdu olağanüstü kongreye gidiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, olağanüstü kongre kararı aldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, olağanüstü kongre kararı aldı.

Ergün Penbe'nin teknik adam koltuğunda sezona başlayan ve ilerleyen haftalarda yolların ayrılmasıyla aynı göreve iki farklı ismin getirildiği Tarsus İdmanyurdu'nda sular durulmuyor. Penbe'nin ardından Hüseyin Kalpar'ın göreve getirilip, 5 hafta sonra yolların ayrılmasıyla teknik direktörlüğe Gürsel Kılıç ile devam edilen Tarsus İdmanyurdu'nda yeniden bir kriz yaşandı. Kılıç'ın da istifa etmesiyle Tarsus İdmanyurdu'nda olağanüstü kongre kararı aldı. 7 Aralık'ta olağanüstü kongreye gidecek olan kulüpte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda  ise 15 Aralık'ta yeniden toplanılacak. Mevcut başkan Şahin Kırbıyık'ın aday olup olmayacağı ise netlik kazanmadı.


Tarsus İdmanyurdu olağanüstü kongreye gidiyor

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Spor Haberleri
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