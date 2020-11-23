Tarsus Belediyesinde vezneler hafta sonu da açık olacak
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Tarsus Belediyesinde vezneler hafta sonu da açık olacak

23.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:25
Tarsus Belediyesinde vezneler hafta sonu da açık olacak

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2020 yılı emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2020 günü mesai saati bitiminde sona ereceğini anımsatarak, vatandaşları uyardı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2020 yılı emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2020 günü mesai saati bitiminde sona ereceğini anımsatarak, vatandaşları uyardı. Bozdoğan, belediye veznelerinin hafta sonu da açık olacağını bildirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, yaptığı açıklamada, vergilerini henüz ödememiş vatandaşlara çağrıda bulunarak, ödemelerin son güne bırakılmamasını istedi. Vatandaşların vergilerini rahat bir şekilde yatırmaları için gerekli planlamayı yaptıklarını söyleyen Bozdoğan, son gün karışıklığını ve yoğunluğunu yaşamak istemeyen vatandaşların bir an önce ödemelerini yapmaları gerektiğini belirterek, "Zamanında yapılan ödemeler, hem mükellefler hem de belediye açısından faydalıdır" dedi.

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2020 yılı ikinci taksitlerini ödeme süresinin 30 Kasım 2020 tarihinde sona ereceğini kaydeden Bozdoğan, "Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmesini istemiyoruz. Bu nedenle gerekli duyurularımızı yapıyoruz. Zamanında yapılan ödemeler halkımız ve belediyemizin lehine olacaktır. Ödenen her vergi vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönecektir" ifadelerini kullandı.

Oluşabilecek yoğunluğu aza indirmek için Atatürk Çarşısı içerisinde bulunan belediye tahsilat veznelerinin 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri açık olacağını bildiren Başkan Bozdoğan, ödeme yapacak vatandaşlara yardımcı olmak için personelin görevi başında olacağını söyledi. Bozdoğan, "Pandemi sürecinde olmamız nedeniyle sosyal mesafenin korunması adına vatandaşlarımız vezne kuyruğuna girmeden vergilerini online olarak https://www.tarsus.bel.tr/ adresi üzerinden e-ödeme siteminden faydalanarak ödeyebilirler" diye konuştu.

Bozdoğan ayrıca, 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında, geçmiş dönemlere ait emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi borcu bulunan vatandaşların vergilerini yeniden yapılandırmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar 0533 155 21 00 whatsapp hattı veya 0324 616 34 95-0324 616 35 03'ten dahili 1402-1267 -1444'ü arayarak görevlilerle irtibata geçmeleri gerektiğini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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