TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini hazırladığı film ile tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini hazırladığı film ile tanıttı

TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini hazırladığı film ile tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini anlattığı videoyu, kurumsal sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayınladı.

TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini anlattığı videoyu, kurumsal sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayınladı.

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), 2021 yılı itibarıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi çerçevesinde uygulamaya alınan yenilikleri, kurumsal sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayınladığı infografik film ile tanıttı.

Verilen bilgiye göre TARSİM, tarımsal üretimde faaliyet gösteren üretici ve yetiştiricilerin memnuniyetini arttırmak ve tarım sigortalarını ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla sahadan gelen talep ve beklentileri değerlendirerek, teminat kapsamını her yıl kademeli olarak genişletiyor. Geçtiğimiz yıl da yeni teminat ve uygulamalara ilişkin teknik ve aktüeryal açıdan yoğun çalışmalar yürüterek sonuçlandıran TARSİM, yeni yıldan itibaren tüm tarım sigortası branşlarında çok sayıda yeni uygulamayı çiftçinin hizmetine sundu.

Tarım sigortası branşlarında yeni yıl itibarıyla uygulamaya alınan yeniliklerin 5 dakika gibi kısa bir sürede anlatıldığı filmde, ülkemizin tarımsal üretim yapılan her yöresine, tarımı yapılan her ürüne, mümkün olan en geniş kapsamlı sigorta güvencesini sağlamak üzere çalışmalara devam edildiği vurgusuna yer veriliyor. Tanıtım filminde öne çıkan yeniliklerden bazıları ise şu şekilde:

"Önceki yıllarda ilçe bazında uygulanan Kuraklık Verim Sigortası köy bazında uygulanmaya başlanarak; greyfurt, limon, mandalina, portakal ve üzüm üreticilerimizin yüzünü güldüren bir teminat olan 'sıcak hava zararı', pamuk ürününde 'yağmur riski' ve ayçiçeği ürününde 'kuş zararı' ve Sera Sigortasında, hasar sonrasında oluşabilecek 'Enkaz Kaldırma Masrafları' teminat kapsamına alındı. Ayrıca, tüm tarım sigortası branşlarında, Dijital Tarım Pazarı sistemine kayıtlı üretici ve yetiştiricilerimize yüzde 5 ve bu sistem üzerinden sözleşmeli üretim yapan çiftçilere yüzde 10 oranında indirim uygulanmaya başlandı."

Tanıtım filminin tamamını izlemek ve tüm yenilikler hakkında bilgilenmek için TARSİM'in sosyal medya hesapları ve tarsim.gov.tr'nin ziyaret edilebileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Ersin Tatar Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini hazırladığı film ile tanıttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:05:01. #1.15#

title