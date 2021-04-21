TARSİM: "2020 yılında yine çiftçimizin yanındaydık"
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TARSİM: "2020 yılında yine çiftçimizin yanındaydık"

TARSİM: '2020 yılında yine çiftçimizin yanındaydık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARSİM, 2020 yılsonu verilerini yayınladığı bir video ile kamuoyu ile paylaştı.

TARSİM, 2020 yılsonu verilerini yayınladığı bir video ile kamuoyu ile paylaştı.

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), 2020 yılsonu verilerini kurumsal sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayınladığı bir video ile kamuoyu ile paylaştı. TARSİM'den yapılan açıklamada, 2020 yılsonu itibarıyla Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 83 milyar liralık tarımsal varlığın güvence altına alındığı, 2.2 milyon adedin üzerinde poliçe düzenlendiği, 27 milyon dekar alan ve 10 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sigortalandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz yılın tarım sigortaları açısından verimli bir yıl olduğu, Sistemin gelişimini ve büyümesini sürdürdüğü belirtilirken; meydana gelen doğal afetler ve çeşitli riskler neticesinde 1.7 milyar liralık hasar gerçekleştiği, büyük ve hacimli hasar operasyonunun başarıyla tamamlanarak; TARSİM'in yine çiftçinin yanında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2019 yılında sigortalı üreticinin ödediği toplam prim tutarı 1 milyar 171 milyon lira iken, 2020 yılında sigortalı üreticinin ödediği toplam prim tutarı 1 milyar 539 milyon lira oldu.

Bitkisel ürün sigortasında 1.9 milyon poliçe

Bitkisel ürün sigortasında, 2020 yıl sonu itibarıyla 1.9 milyon, hayvan hayat sigortalarında yüzde 57 artış ile 249 bin, sera sigortasında ise yüzde 19 oranında artış ile 34 bin adet poliçeye ulaşıldı ve tüm branşlarda üretilen toplam poliçe adedi 2.2 milyon olarak gerçekleşti. En çok tarım sigortası poliçesine sahip olan ilk üç TARSİM Bölge Müdürlüğü; 397 bin adet ile Tekirdağ, 258 bin adet ile Kayseri ve 220 bin adet ile Konya oldu. Üretici ve yetiştiricilere en fazla tazminat ödemesinin yapıldığı ilk üç bölge müdürlüğü ise 209 milyon lira ile Manisa, 156 milyon lira ile Adana ve 130 milyon lira ile Kayseri Bölge Müdürlükleri oldu.

Sisteme 122 bin yeni sigortalı dahil oldu

TARSİM Sistemi'ne 2020 yılı sonu itibarıyla 122 bin yeni sigortalı dahil oldu. Aynı dönemde sigortalanan yeni işletme sayısı ise bin 400 adet olarak gerçekleşti." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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