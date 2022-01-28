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TARNET, yeni teknoloji ürünlerini 17. Agroexpo'da sergileyecek

AA, Efsun Erbalaban Yılmaz - Ekonomi
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TARNET, yeni teknoloji ürünlerini 17. Agroexpo'da sergileyecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji şirketi TARNET, 2-6 Şubat'ta Fuar İzmir'de düzenlenecek 17. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na yeni teknolojik ürünleri ile katılacak.

İZMİR (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji şirketi TARNET, 2-6 Şubat'ta Fuar İzmir'de düzenlenecek 17. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na yeni teknolojik ürünleri ile katılacak.

TARNET'ten yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri aynı sergi ve temas alanını paylaşacak.

Fuarda, Zirai İnsansız Hava Araçları (ZİHA) ve Akıllı Traktör Sistemleri (ATS) Otomatik ve Manuel Dümenleme Sistemleri tanıtılacak.

Ayrıca, TARNET'in yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ZİHA modeli ve ATS ürünleri 17. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında satışa sunulacak.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Ekonomi

Türkiye, İzmir, Kredi, Tarım, Ekonomi, Haber

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