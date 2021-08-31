Tariş İncir Birliği alımlarına devam ediyor
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Tariş İncir Birliği alımlarına devam ediyor

Tariş İncir Birliği alımlarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Ekonomi

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, yeni sezon ürünlerinin alımlarına devam ettiklerini söyledi.

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, yeni sezon ürünlerinin alımlarına devam ettiklerini söyledi.

Bircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havadan dolayı hasadın erken başladığını söyledi.

Geçen seneye göre fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 artırdıklarını belirten Bircan, sıcaklıkların azalmasıyla kalitenin yükseldiğini dile getirdi.

Bir önceki sezon 7 bin tonun üzerinde alım yaptıklarına değinen Bircan, "Bu yıl da hedefimiz hangi ortağımızdan ürün gelirse almak. Rekoltenin de geçen yıl ile aynı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Aldıkların ürünün yaklaşık yüzde 80'inin ihraç ettiklerine vurgu yapan Bircan, ihracatın ise eylül sonunda başlayacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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