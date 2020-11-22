Tarımsal sulama göleti temizleniyor
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Tarımsal sulama göleti temizleniyor

22.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:01
Tarımsal sulama göleti temizleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi'nde bulunan tarımsal sulama göletinde temizlik ve bakım çalışmaları başladı.

Tarımsal üretimin artması ve üreticinin gelir kalemlerinin çeşitlenmesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üretim devamlılığı adına en önemli ihtiyaç olan tarımsal sulamaya da destek oluyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde 180 dekarlık arazinin sulama ihtiyacını karşılayan gölette temizlik ve bakım çalışmalarına başladı. Mevcut göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması, su tutma kapasitelerinin azalması ve temizlik ihtiyaçları nedeniyle, mahalle muhtarının talebi üzerine harekete geçilerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından arazide etüt çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, tarımsal sulama göletinde temizlik ihtiyacı olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan etütler neticesinde oluşturulan iş programı dahilinde göletinin temizlenmesi için gerekli çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 17 ilçede çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

Tarımsal sulama göleti temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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