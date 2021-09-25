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Tarımın kalbi Tokat'ta atacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tarımın kalbi Tokat'ta atacak

Tokat Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Yöresel Ürünler Fuarı 9. yılında yeni teknolojiler, yeni yöntemler ve yeni ürünler ile birlikte sektörü bir araya getirmeyi hedefliyor.

TOKAT (İHA) - Tokat Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Yöresel Ürünler Fuarı 9. yılında yeni teknolojiler, yeni yöntemler ve yeni ürünler ile birlikte sektörü bir araya getirmeyi hedefliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde Pars Fuarcılık tarafından 28 Eylül/2 Ekim tarihleri arası düzenlenecek olan Fuar Türkiye'nin farklı yerlerinden firma ve ziyaretçiyi Tokat'ta buluşturuyor. Kente önemli katkılar sağlaması beklenen fuar, 400'den fazla yerli ve yabancı firmanın katılımıyla toplam 10 bin metrekare kapalı alanda düzenlenecek. Tokat Belediyesi Fuar alanında çeşitli illerden gelen sektör profesyonellerinin buluşacağı fuarın Tokat tarım sektörüne olumlu katkılar sağlaması bekleniyor. Farklı firma temsilciliğinin tarımsal teknolojilerle ilgili tüm yeniliklerini sergileyeceği fuarda, tarım teknolojisini, ürünlerini, yenilikçi tarımsal kalkınma yöntemlerini tanıtmaya ve endüstri profesyonelleriyle verimli, doğru, yeşile duyarlı çevre dostu tarımsal üretim yöntemlerini paylaşılması amaçlanıyor. - TOKAT

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