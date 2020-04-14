Tarımda biyolojik mücadeleye darbe
BİOTED Başkanı Ahmet Özgür Ateş, son haftalarda bazı tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinde sıkıntılar ortaya çıkmaya başladığını belirterek "Bunun nedeni COVID-19 önlemleri kapsamında canlı hayvan tanımına uyan biyolojik mücadele etmeni (BME) sınıfına giren ürünlerin ithalatının yasaklanması" dedi.
14.04.2020 04:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 04:53
BİOTED Başkanı Ahmet Özgür Ateş, son haftalarda bazı tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinde sıkıntılar ortaya çıkmaya başladığını belirterek "Bunun nedeni COVID-19 önlemleri kapsamında canlı hayvan tanımına uyan biyolojik mücadele etmeni (BME) sınıfına giren ürünlerin ithalatının yasaklanması" dedi.
Kaynak: Dunya.com