Yerli üretici ve yerli tohumla sürdürülebilir tarıma destek
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Yerli üretici ve yerli tohumla sürdürülebilir tarıma destek

Yerli üretici ve yerli tohumla sürdürülebilir tarıma destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, tarımın sürdürülebilirliği adına yerli üreticiyi ve yerli tohum kullanımını desteklediklerini duyurdu.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, tarımın sürdürülebilirliği adına yerli üreticiyi ve yerli tohum kullanımını desteklediklerini duyurdu.

CarrefourSA'nın tarım alanındaki destek ve faaliyetlerini değerlendiren CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "Yerli üreticilerimizi desteklemek, ülkemizin mirası yerli tohumlarımızın kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğimiz çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Bursa ve Balıkesir'de yerli tohum üreticileriyle olan çalışmalarımız sonucunda fideler, toprakla buluşurken yaz aylarında reyonlara gelecek ürünlerin devamlılığı adına Antalya'nın yükseklerinde ekim faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu faaliyetler için aile boyu çiftçilikle uğraşanlarla çalışıyoruz. CarrefourSA olarak akredite laboratuvarlarla anlaşmalar yaptık, böylelikle çiftçilerimize ücretsiz toprak analiz desteği de vermeye başladık. Eğitimlerimize de devam edeceğiz, böylelikle hasat dönemlerindeki verimi daha da arttıracağız" diye konuştu.

"İZLENEBİLİR GIDA PLATFORMUYLA ÜRÜN DOĞRUSUNU REYONLARA GETİRİYORUZ"

"Doğru ürünü doğru üreticiden alarak doğru hizmet ve fiyatla müşterilere sunmayı amaçladıklarını ve OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ iş birliğiyle İzlenebilir Gıda Platformu'nu başlattıklarını ifade eden Kutay Kartallıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Platform ile artık 'doğrusu' söylemimizi bir adım öteye taşıyoruz. Müşterilerimize reyonlarımızda yer alan yedi farklı sebze ürününün üzerindeki QR Kod sayesinde o ürünün nerede, nasıl yetiştirildiğini öğrenme fırsatı sunuyoruz. Platform sayesinde müşterilerimizin kalıntı içermeyen, sera sebze ürünlerini tüketmelerini sağlıyoruz. Çiftçilerle sözleşmeli alım garantisi modeliyle çalışarak üretim süreçlerini kontrol ediyor, planlı bir şekilde üretim yapılmasını ve hasat gerçekleşmesini sağlıyoruz. Böylece çiftçi, ne zaman ne ekeceğini, ne zaman hasat yapacağını ve ne kazanacağını biliyor. Hasat edilen ürünleri, soğuk zinciri bozmadan önce depolarımıza, analiz ve paketleme işlemleri tamamlandıktan sonra da reyonlarımıza getiriyoruz. CarrefourSA olarak Türkiye'nin birçok bölgesinden binlerce çiftçi ile çalışarak müşterilerimizin doğru ürünü tüketmelerini sağlıyoruz. Bu yolda başta çiftçiler olmak üzere iş birliğimizde emeği geçen herkesin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun."


Yerli üretici ve yerli tohumla sürdürülebilir tarıma destek
Yerli üretici ve yerli tohumla sürdürülebilir tarıma destek
Yerli üretici ve yerli tohumla sürdürülebilir tarıma destek
Yerli üretici ve yerli tohumla sürdürülebilir tarıma destek
Yerli üretici ve yerli tohumla sürdürülebilir tarıma destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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