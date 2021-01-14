Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'tan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'tan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

14.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:44
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'tan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü İbrahim Yakut tarafından karşılanan Görentaş, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Görentaş, toplumun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

AA Van Bölge Müdürü Yakut da ziyaretleri dolayısıyla Görentaş ve beraberindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar Süleyman Soylu Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Emre Taşdemir Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'tan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:46:46. #1.14#
title