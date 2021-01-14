Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'tan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü İbrahim Yakut tarafından karşılanan Görentaş, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Görentaş, toplumun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

AA Van Bölge Müdürü Yakut da ziyaretleri dolayısıyla Görentaş ve beraberindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan