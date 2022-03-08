Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin... - Haberler

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Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin...

AA, Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ekonomi, Haberler

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