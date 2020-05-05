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Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu

Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
05.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:07

Prim ve destek ödemesinin hububatta ton başına 230 lira, bakliyatta ise 800 lira olacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hububat ve bakliyat alım fiyatlarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapılacağını, bakliyatta ise prim ve destek ödemesinin ton başına 800 lira olacağını duyuran Pakdemirli, çiftçilerin merakla beklediği hububat ve bakliyat alım fiyatlarını da açıkladı.

Pakdemirli konu hakkında şunları söyledi:

"TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz.

GIDADA SORUN YOK

Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır"

TON BAŞINA 800 LİRA DESTEK

Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır."

Ekonomi Manşet

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