Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Taşköprü'de sarımsak hasadına katıldı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Taşköprü'de sarımsak hasadına katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Taşköprü'de sarımsak hasadına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Taşköprü sarımsağını başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Taşköprü sarımsağını başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Metin, Taşköprü ilçesinde bir tarlada düzenlenen Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi ve Taşköprü Sarımsağı Tohum Bankası projelerinin tanıtımı ile sarımsak hasat şenliğine katıldı.

Çiftçilerle sarımsak toplayan, sohbet eden Metin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sarımsağın Taşköprü'nün markası olduğunu söyledi.

Metin, "Sarımsak denilince Taşköprü akla gelir. Taşköprü, yıllardan beri atadan gelen tohumlarla ürettiği Taşköprü sarımsağını coğrafi işaretle tescillemiş oldu. Zaman zaman yurt içine gelen ithal sarımsaklar oluyor. İthal sarımsaklardan ayrılması, anlaşılması ve tüketicimizin güvenli gıdaya ulaşması anlamında karekod uygulaması projesi hayata geçmiş oldu." dedi.

Hasat yapılan tarladaki çiftçiye karekodlu tohumla üretim yaptığına dair belgesini teslim ettiklerini söyleyen Metin, şunları kaydetti:

"Coğrafi işarete sahip Taşköprü sarımsağı, katma değerli şekilde tüketicimizle buluşacak. Tüketicimiz de gönül rahatlığıyla Taşköprü sarımsağını yiyecek. Üreticiyi memnun eden, aynı zamanda tüketiciye ulaştığında tüketiciyi de memnun eden fiyat politikasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak desteğimiz olacak. Her zaman üreticimizin yanındayız. Bugün hasadı da başlatmış olduk. Sarımsak başta olmak üzere bütün ürünlerde çiftçimizin bol, bereketli hasat dönemi yaşamasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Başta Avrupa olmak üzere bu değeri dünyaya tanıtacağız. İhracatımızın hemen hemen yarısı Avrupa'ya oluyor. Bütün uzak pazarlara da Taşköprü sarımsağını kavuşturacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı olarak gerekli her türlü desteği vereceğiz."

Metin, Taşköprü sarımsağına yönelik soğuk hava deposu kurulması için destek vereceklerini de ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Bakan Pakdemirli tavukları telef olan kadın girişimciye verdiği sözü yerine getirdi
Bakan Pakdemirli tavukları telef olan kadın girişimciye verdiği sözü yerine getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Taşköprü'de sarımsak hasadına katıldı Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:32:35. #1.16#

title